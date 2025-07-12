Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, takımın performansını artırmaya yönelik yoğun bir tempoda sürüyor.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, kampın 13. gününde atletik oyunlarla kondisyonunu artırmayı hedefliyor.

Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftar, futbolcularla bir araya gelerek onlarla fotoğraf çektirerek takıma destek oldu.

Sivasspor, yeni sezon mesaisine yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolculardan Uğur Çiftçi (sağda) de yer aldı. Bazı taraftarlar antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolculardan Uğur Çiftçi (sağda) de yer aldı. Bazı taraftarlar antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çektirdi.