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Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, yeni sezon için antrenmanlarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 12:28
Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Yeni Sezon İçin Antrenmanlara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Isınma ve Aktivasyon Çalışmaları

Bugünkü antrenmanda futbolcular, önce ısınma ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Sonrasında, 5'e 2 pas organizasyonları ile formunu koruyan ekip, günü ayak tenisi ile tamamladı.

Kampa Katılan İsimler

Ayrıca, izinden dönen Rey Manaj ve Alex Pritchard, Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı. Takım, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya kararlıdır.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda ısınma ve aktivasyon çalışmaları yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda ısınma ve aktivasyon çalışmaları yaptı.

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