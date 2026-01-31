SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Handüzü'nde: İlk Gün Sıralama Yarışları Tamam

Bu yıl Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylasında düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasında ilk gün, antrenman ve sıralama turlarıyla tamamlandı.

Uluslararası organizasyonun açılış gününde gerçekleştirilen yarışlar, izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Sporcuların zorlu doğa koşullarında sergilediği performanslar Handüzü Yaylası'nda adeta bir görsel şölen oluşturdu. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanını yakından takip etti.

Organizasyonun ilk etabında kadınlar ve erkekler kategorilerinde 650 metre uzunluğundaki pistte antrenman ve sıralama turları yapıldı. Karla kaplı zorlu parkurda mücadele eden sporcular arasında ABD, Finlandiya, İsveç, Norveç, Çekya ve İtalyanın da bulunduğu 8 ülkeden, 7 kadın ve 21 erkek sporcu yer aldı.

Kadınlar kategorisinde iki ayrı sıralama etabı gerçekleştirilirken, erkekler kategorisinde iki grup halinde yapılan sıralama turlarının yanı sıra son şans turları düzenlenerek ilk gün programı tamamlandı.

İhsan Selim Baydaş: Organizasyon, Rize'nin kış sporları vizyonunun ilk adımı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kış sporları tesisleşmesiyle birlikte benzer organizasyonların kalıcı hale geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arkamızda muhteşem Kaçkar Dağları var, karşımızda Karadeniz var. İki güzelliği aynı anda görüyoruz. Etkinliğimizi aylar süren bir çalışma neticesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın bir çok yerinden gelen sporcularla muhteşem bir başlangıç yaptık. Her yer cıvıl cıvıl. Hemşehrilerimiz hem yayla keyfi çıkarıyor. Hem hava harika hem ortam harika. Bu organizasyonların devam edeceğini ancak bununla kalmayacağını, yavaş yavaş kış tesisleşmesinin, kış sporlarının kalıcı merkezi haline geleceğini de söylüyoruz. Bunlar bunun ilk adımları olacak"

Ahmet Temurci: Handüzü tercihinin arkasında teknik değerlendirmeler var

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise Handüzü'nün bilinçli bir seçim olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Biz bakanlık olarak bu programa sadece bir turizm etkinliği olarak bakmıyoruz. Bakanlığımızın uzun vadede bir spor turizmi vizyonu var. Bu etkinlikte o vizyonun sahadaki en güçlü örneklerinden bir tanesi. Dünya Kar Motosikleti şampiyonası dünyanın en önde gelen organizasyonlarından bir tanesi. Handüzü’nün seçilmesi bir rastlantısal durum değil. Rize aslında bu organizasyona hazırlandı. Handüzü aslında federasyon tarafından bilinçli bir tercih. Burada ki kar kalitesi, zemin yapısı, güvenlik alanları birçok anlamda farklı unsurlar birlikte değerlendirildi. Ve burada organizasyonun yapılmasına karar verilmeden önce birçok defa teknik inceleme ve gezilerde bulunuldu. Bu incelemelerin sonucunda organizasyon için Handüzü yeterli bulunarak, buraya verildi"

