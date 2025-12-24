DOLAR
Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Penaltı Karnesi: Trabzonspor ve Onuachu Öne Çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 17 haftada hakemler 40 penaltı verdi; Trabzonspor tüm 5 penaltısını gole çevirerek öne çıktı, Onuachu 4 golle lider.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:51
Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Penaltı Karnesi

Trendyol Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarı geride kaldı. Ligde oynanan 153 maçta hakemler 40 kez penaltı kararı verdi; bu penaltıların 31'i gol olurken 9'u kaçtı.

Genel İstatistikler

Ligde en fazla penaltı kazanan takımlar 5'er kezle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK oldu. Bu üç takım arasında fark, penaltıları gole çevirme başarısında ortaya çıktı: Trabzonspor 5 penaltısının tamamını gole çevirerek bu alanda zirveye yerleşti, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ise bu penaltılardan 3'erini gole çevirebildi.

Bireysel Performanslar

Trabzonspor'da penaltılardan en çok golü atan isim Paul Onuachu oldu. Onuachu, Fatih Karagümrük, Kayserispor, RAMS Başakşehir ve Konyaspor maçlarında penaltıları gole çevirdi. Gençlerbirliği maçındaki penaltıyı ise Ernest Muçi değerlendirdi. Onuachu böylece 4 golle ligin beyaz noktadan en skorer futbolcusu konumuna geldi.

Onuachu'yu, Fenerbahçe'den Anderson Talisca ve Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim takip etti; her iki isim de 3'er penaltı golü kaydetti.

Takım Bazında Öne Çıkanlar

Fenerbahçe ilk yarıda kazandığı 5 penaltının tamamını Anderson Talisca kullandı. Talisca, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor karşılaşmalarındaki penaltıları gole çevirirken, Göztepe ve Alanyaspor maçlarındaki penaltıları değerlendiremedi. Ligde Talisca dışında penaltı kaçıran başka bir futbolcu bulunmuyor.

Gaziantep FK'de 5 penaltının 3'ü gol olurken, bu gollerin tamamı Alexandru Maxim'in imzasını taşıdı. Takımın kullandığı diğer 2 penaltı ise golle sonuçlanmadı; Çaykur Rizespor karşılaşmasında Dejan Sorescu, Göztepe maçında ise Mohamed Bayo penaltıdan yararlanamadı.

Galatasaray, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK deplasmanında kazandığı 2 penaltıyı da Barış Alper Yılmaz ile gole çevirdi.

Beşiktaş ise 4 kez penaltı noktasına gitti (Eyüpspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Fatih Karagümrük) ve bu penaltılardan 2'sini gole çevirdi. Kartal'ın penaltı gollerini Tammy Abraham ve Cengiz Ünder kaydederken, kaçıranlar da aynı iki futbolcu oldu.

Dikkat Çeken Diğer Başlıklar

Süper Lig'de 18 kulüpten 17'si ilk yarıda penaltıdan gol buldu; beyaz noktadan gol atamayan tek takım Göztepe oldu. İzmir temsilcisi ilk yarıda 1 kez penaltı kullandı ve Başakşehir karşılaşmasında Juan bu fırsatı değerlendiremedi.

Aleyhine en çok penaltı kararı verilen takımlar ise Eyüpspor ve Gaziantep FK oldu; her iki ekip de 5 kez aleyhine penaltıya maruz kaldı. Eyüpspor, bu 5 penaltının tamamında gol yerken, Gaziantep FK aleyhine verilen penaltılardan 4 gol görüldü. Lig genelinde aleyhine penaltı çalınmayan takım bulunmazken, beyaz noktadan gol yemeyen tek ekip Kasımpaşa oldu; Kasımpaşa aleyhine 10. haftada Beşiktaş maçında penaltı verildi ancak Tammy Abraham bu penaltıyı gole çeviremedi.

PAUL ONUACHU

PAUL ONUACHU

TRABZONSPOR

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

