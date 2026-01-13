Söğütspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı — Hedef 3 Puan

Söğütspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup temsilcisi Söğütspor, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına resmen başladı.

Takım, ligin ilk yarısını 19 puan ile tamamladı. Son 6 haftada aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde ligdeki konumunu güçlendiren Söğütspor, liderin 5 puan gerisinde ve 6’ncı sırada yer aldı.

Hazırlıklar ve hedef

Lacivert-mavili ekip, dün Söğüt İlçe Stadı’nda toplanarak antrenmanlara başladı; ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü.

Söğütspor, ligin ikinci yarısına 1 Şubat günü oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacak ve kadronun belirlediği hedef 3 puan olarak açıklandı.

