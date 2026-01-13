Söğütspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı — Hedef 3 Puan

BAL 5. Grup ekibi Söğütspor, Söğüt İlçe Stadı'nda ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Hedef 1 Şubat'taki Tavşanlı Belediyespor maçından 3 puan almak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:04
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup temsilcisi Söğütspor, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına resmen başladı.

Takım, ligin ilk yarısını 19 puan ile tamamladı. Son 6 haftada aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde ligdeki konumunu güçlendiren Söğütspor, liderin 5 puan gerisinde ve 6’ncı sırada yer aldı.

Hazırlıklar ve hedef

Lacivert-mavili ekip, dün Söğüt İlçe Stadı’nda toplanarak antrenmanlara başladı; ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü.

Söğütspor, ligin ikinci yarısına 1 Şubat günü oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacak ve kadronun belirlediği hedef 3 puan olarak açıklandı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

