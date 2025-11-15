Söğütspor, İznikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

BAL 5. Grup 6. hafta öncesi Söğütspor, yarın saat 14.00'te İznikspor ile Söğüt İlçe Stadı'nda karşılaşacak; son antrenman tamamlandı, moraller yüksek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:41
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynanacak zorlu İznikspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanı karşılaşmanın oynanacağı statta gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç Detayları

BAL 5. Grup 6. haftayarın Söğüt İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, Bilecik ekibi Söğütspor ile Bursa temsilcisi İznikspor arasında oynanacak.

Geçen hafta Bozanspor deplasmanından alınan 3 puan sonrası teknik heyet ve futbolcularda morallerin yerinde olduğu belirtiliyor. Yönetim ve teknik ekip, alınacak bir galibiyetle takımın ligde üst sıralara tırmanmasını hedefliyor.

13 takımlı ligde Söğütspor şu anda 6 puanla 9. sırada yer alırken, İznikspor ise 5 puanla 11. sırada bulunuyor. Her iki takım da puanlarını artırmak için sahaya çıkacak.

Son hazırlıkların ardından Söğütspor, taraftarlarının desteğini arkasına alarak güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

