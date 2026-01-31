Söğütspor, Tavşanlı Belediyespor Deplasmanına Hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Maç Detayları

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 14.00'te Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor'a konuk olacak.

Söğütspor, sezonun ilk yarısında kendi evinde 2-1 mağlup ettiği Tavşanlı Belediyespor’u deplasmanda da yenmeyi hedefliyor; takımın parola: galibiyet.

Lig tablosunda Söğütspor, 19 puanla liderin sadece 5 puan gerisinde yer alırken, Tavşanlı Belediyespor ise 13 puanda bulunuyor.

Hazırlık ve Transferler

Söğütspor, maç hazırlıklarını sabah Söğüt İlçe Stadı'nda yaptığı ter idmanı ile tamamladı ve müsabakanın başlamasını bekliyor.

Öte yandan ekip, devre arasını Antalya kampında değerlendirirken eksik mevkilerini güçlendirmek amacıyla 6 transfer gerçekleştirdi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) TEMSİLCİSİ SÖĞÜTSPOR, YARIN OYNAYACAĞI TAVŞANLI BELEDİYESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK, MAÇ SAATİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI.