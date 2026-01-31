Söğütspor, Tavşanlı Belediyespor Deplasmanına Hazır

Söğütspor, BAL 5. Grup'ta yarın saat 14.00'te Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor ile karşılaşıyor; hazırlıklar tamamlandı, 6 transfer yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:23
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Maç Detayları

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 14.00'te Yalova Tavşanlı Kurban Koç Tesisleri'nde Tavşanlı Belediyespor'a konuk olacak.

Söğütspor, sezonun ilk yarısında kendi evinde 2-1 mağlup ettiği Tavşanlı Belediyespor’u deplasmanda da yenmeyi hedefliyor; takımın parola: galibiyet.

Lig tablosunda Söğütspor, 19 puanla liderin sadece 5 puan gerisinde yer alırken, Tavşanlı Belediyespor ise 13 puanda bulunuyor.

Hazırlık ve Transferler

Söğütspor, maç hazırlıklarını sabah Söğüt İlçe Stadı'nda yaptığı ter idmanı ile tamamladı ve müsabakanın başlamasını bekliyor.

Öte yandan ekip, devre arasını Antalya kampında değerlendirirken eksik mevkilerini güçlendirmek amacıyla 6 transfer gerçekleştirdi.

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

