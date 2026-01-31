Kayserispor, Ligde Lider Galatasaray'ın Konuğu Oluyor

Maç Detayları ve Hazırlıklar

Kayserispor, Süper Lig’in 20. haftasında lig lideri Galatasaray'a konuk olacak.

Süper Lig’de iyi günler geçirmeyen ve 19 maçta 15 puan toplayabilen Kayserispor, lider karşısında puan veya puanlar hedefliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 2 müsabakayı da kaybeden sarı kırmızılılar, renktaşı karşısında sürpriz kovalayacak.

Puan hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, İstanbula giderek kampa girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan müsabakayı 4-0 kaybeden Kayserispor ile Galatasaray, 1 Şubat Pazar günü karşılaşacak.

