Kayserispor, Ligde Lider Galatasaray'ın Konuğu Oluyor

Kayserispor, Süper Lig 20. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak; Kayseri'deki ilk karşılaşmayı 4-0 kaybetmiş olan takım 1 Şubat Pazar günü İstanbul'da sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:35
Maç Detayları ve Hazırlıklar

Kayserispor, Süper Lig’in 20. haftasında lig lideri Galatasaray'a konuk olacak.

Süper Lig’de iyi günler geçirmeyen ve 19 maçta 15 puan toplayabilen Kayserispor, lider karşısında puan veya puanlar hedefliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 2 müsabakayı da kaybeden sarı kırmızılılar, renktaşı karşısında sürpriz kovalayacak.

Puan hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, İstanbula giderek kampa girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan müsabakayı 4-0 kaybeden Kayserispor ile Galatasaray, 1 Şubat Pazar günü karşılaşacak.

