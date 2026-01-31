Elena Rybakina Avustralya Açık'ta Şampiyon — Sabalenka'yı 2-1 Yendi

Elena Rybakina, Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 6-4, 4-6, 6-4'le mağlup ederek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:53
Elena Rybakina, Avustralya Açık'ta Şampiyon

Sabalenka'yı 2-1 ile geçti

Kazak tenisçi Elena Rybakina, Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Belaruslu raket Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ın tek kadınlar finalinde iki güçlü isim karşı karşıya geldi. Rybakina, maçı 2 saat 18 dakika süren mücadelede 6-4, 4-6 ve 6-4 setlerle 2-1 kazanarak zafere ulaştı.

26 yaşındaki tenisçi böylece Avustralya Açık'ta ilk şampiyonluğunu elde ederken, 2022 Wimbledon'dan sonra kariyerindeki ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

