Mosturoğlu: 'Şükrü Saracoğlu Stadı Fenerbahçe'ye Ait ve Taşınamaz'

Şekip Mosturoğlu, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın taşınmasının mümkün olmadığını, statın Fenerbahçe'ye ait olduğunu ve genel kurul kararına bağlı kalacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:37
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.

Açıklama

Toplantı sonrası söz alan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medyada sıkça gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinin taşınması veya başka bir yerde yeniden yapılması iddialarına ilişkin net ifadeler kullandı.

Mosturoğlu, 'Fenerbahçe stadının taşınması konusu, sosyal medyada çokça tartışıldı. Fenerbahçe Stadyumu’nun taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait olacaktır' dedi.

Mosturoğlu, statın yapım sürecine ilişkin olarak da, 'Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten stat almadık; tam tersine kendimize ait olan stadı devlete verip, üstüne de inşaatı biz yaptık' ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca hukuki yetkinin tüzük gereği genel kurula ait olduğunu belirterek, 'Genel kurul izin vermediği sürece bu stat, ilelebet bizim olacaktır' şeklinde vurguda bulundu.

Mosturoğlu'nun açıklamaları, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında gündeme gelen tartışmalara son noktayı koyma amacı taşıdı.

