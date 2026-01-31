Sadettin Saran: Hep birlikte şampiyon olacağız

Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu’nda birlik çağrısı yaparak camiaya destek çağrısında bulundu ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:00
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda camianın birlik ve dayanışma mesajını yineledi; hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda değerlendirmeler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesinin ardından divan üyeleri taleplerini iletti. Toplantının son bölümünde Başkan Saran söz aldı ve göreve geldikleri kısa süre içinde kulübün durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Zaman zaman biz de bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyoruz gibi hissediyoruz. Oysa sadece 4 aylık süreçten bahsediyoruz. Göreve geleli uzun süre olmadı ama bu kısa sürede camiamızın ne kadar diri, ne kadar güçlü, ne kadar kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yarıştığımız her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanı ile devam ediyor. Futboldan voleybola, basketboldan diğer tüm branşlara kadar sporcularımız büyük bir mücadele veriyor. Umarım sezon sonunda tüm branşlarda gurur duyacağımız sonuçlar yaşarız. Bunun için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım kulübümüzün her alanında çok büyük gayret gösteriyoruz. Hem sportif hem kurumsal anlamda Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var. Bunu hepimiz hissediyoruz; neşe, heyecan, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımımızla ilk kupamızı hep birlikte kazandık. Bu sadece sportif sonuç değil; doğru adımlarla, doğru duyguyla, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok güçlü göstergesiydi. O akşam sahadaki mücadele, ekran başındaki heyecan, sokaktaki mutluluk da çok kıymetliydi. Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Bunun üzerinden çok kısa bir süre sonra Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı gurur yaşattı. Sahadaki karakterleri, mücadeleleri ve inançlarıyla Türkiye Kupası’nı kazanan Potanın Kraliçeleri, bu camianın ne kadar güçlü bir spor kültürüne sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben bu duygunun sezonun geri kalanına yayılmasını çok önemsiyorum. Elbette sporun doğasında inişler-çıkışlar vardır. Önemli olan o neşeyi, birlik duygusunu kaybetmemektir. Çünkü Fenerbahçe’yi güçlü yapan tam olarak da bu"

Başkanlık anlayışı ve önceki yönetime teşekkür

Saran, başkanlık makamını bir emanet olarak gördüğünü, yönetimle verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti ve kulübün geleceğine ilişkin farklı beklentilere saygı duyduğunu söyledi.

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla verdiğimiz sözleri yerine getirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte şunu çok net gördüm; bu camianın geleceğiyle ilgili herkesin beklentisi, herkesin heyecanı farklı olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ancak Fenerbahçe başkanlığı kişisel meselelerin, farklı hesapların kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu koltuk benim için makam değil, bu bir emanettir. Buraya tutunmaya değil, buraya yakışır şekilde görev yapmaya geldim. Bu camianın sağduyusuna ve karar süreçlerine olan güvenimizle görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz. Yapacağız dediğimiz çok önemli eşiklerden bir tanesini geride bıraktık. Üzerimize taşıdığımız finansal yükten kurtularak Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Bu noktaya gelinmesinde emeği olan önceki başkanlarımız Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Murat Ülker’e teşekkür etmek isterim"

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını ve bu noktaya katkı veren eski başkanlara teşekkür ettiğini vurguladı.

Şampiyonluk çağrısı: Omuz omuza

Toplantıyı, tüm oyunculara destek çağrısıyla ve şampiyonluk hedefinin altını çizerek tamamlayan Saran, camiadan birlik mesajı istedi.

"Ben ve arkadaşlarım seçim sürecinde camiamıza ne söylediysek bugün de yalnızca onunla meşgulüz. Ne eksik, ne fazla. Biz sadece kendi sözümüzden gidiyoruz. Bizim sorumluluğumuz da önceliğimiz de bellidir. O da şampiyonluk. Bu hedefe bizi taşıyacak olan da bugün sahada mücadele eden takımımızdır. Teknik heyetimiz ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Eksiklerimizi de görüyoruz, ihtiyacımızı da biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahadaki oyuncu bu camianın oyuncusudur. Formayı giyen herkes bu kulübün sorumluluğunu taşır. Fenerbahçe tarihinde futbolcular her zaman destekle ayağa kalkmıştır. Bu takım en zor anlarında taraftarıyla birlikte güçlenmiştir. Eleştiriler olacaktır ama bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil omuz omuza durmaktır. Bu takım hepimizin desteği ile hedefe yürüyecektir. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz, sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız."

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ FARUK ILGAZ TESİSLERİ'NDE YAPILDI. TOPLANTIDA GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİNİN ARDINDAN DİVAN ÜYELERİ TALEP VE GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI. SON OLARAK FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN, YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA KONUŞMA YAPTI.

