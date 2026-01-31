SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de başladı

SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Rize Güneysu Handüzü Yaylası'nda sıralama yarışlarıyla başladı; 8 ülkeden 28 sporcu piste çıktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:01
Bu yıl Rize’nin Güneysu ilçesi Handüzü Yaylasında düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, sıralama yarışlarıyla start aldı. Uluslararası organizasyonun ilk gününde sporcular, zorlu doğa koşullarında sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Handüzü Yaylası'nda oluşan görsel şölen, etkinliğe ayrı bir atmosfer kazandırdı. Bölgeyi dolduran izleyiciler, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanını yakından takip etme fırsatı buldu.

İlk gün: Antrenman ve sıralama turları

Organizasyonun ilk etabında kadınlar ve erkekler kategorilerinde 650 metre uzunluğundaki pistte antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi. Karla kaplı zorlu parkurda yapılan mücadelelerde, ABD, Finlandiya, İsveç, Norveç, Çekya ve İtalyanın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 7 kadın, 21 erkek sporcu piste çıktı.

Kadınlar kategorisinde iki ayrı sıralama etabı yapılırken, erkekler kategorisinde iki grup halinde sıralama turlarının yanı sıra son şans turları düzenlendi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları