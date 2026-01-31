Sakaryaspor, Mohamed Hassan Fofana'yı Resmen Açıkladı

Trendyol 1. Lig'de devre arası transferi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlılar, Ruan Teixeira'nın ardından 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana" ifadelerine yer verildi.

