Sakaryaspor, Mohamed Hassan Fofana'yı Resmen Açıkladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig devre arası transferinde 20 yaşındaki Fildişi Sahilli Mohamed Hassan Fofana'yı kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:39
Trendyol 1. Lig'de devre arası transferi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlılar, Ruan Teixeira'nın ardından 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Mohamed Hassan Fofana'yı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Sakaryaspor'un resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mohamed Hassan Fofana ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Fofana" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

