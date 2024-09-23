Spor Camiasından Asım Pars'a Taziye Mesajları

Asım Pars İçin Açıklamalar ve Taziye Mesajları

Spor dünyası, eski milli basketbolcu Asım Pars'ın vefatının ardından sosyal medya üzerinden duygusal taziye mesajları yayımladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı paylaşımla bu kaybın derin üzüntüsünü dile getirdi.

TBF Liderinin Mesajı

Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski milli basketbolcu Asım Pars’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim."

TBF Resmi Açıklaması

TBF'nin resmi sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kulüplere Destek Mesajları

Bu üzücü haber üzerine Anadolu Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom gibi birçok kulüp ve sporcu da taziye mesajları paylaştı. Spor camiası, Asım Pars’ın önemli katkılarının ve anılarının unutulmayacağını vurguladı.