Spor Federasyonlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı — 103. Yıl

TFF, TBF, TVF ve THF, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılında yayımladıkları mesajlarla Atatürk ve kahramanları saygı ve minnetle andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda TFF şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)

TBF mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, bağımsızlık mücadelemizin zaferle sonuçlanarak özgürlüğün sembolü haline geldiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF)

TVF yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos zaferimizin 103. yılında, Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF)

THF mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sporun ruhunda mücadele, milletimizin tarihinde zafer var! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyor, bu büyük günü bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz."

Federasyonlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını anarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyor.

