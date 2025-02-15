Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen Hayatını Kaybetti

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Üzücü Bir Kayba Uğradı

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen, hayatını kaybetti. 1969 doğumlu Seymen, Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Serdar Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" ifadesi yer aldı. Seymen, yıllarca milli formayla ülkemize hizmet etmiş ve milli takım kategorilerinde de antrenörlük yapmıştır.

Serdar Seymen'in, Sarp Seymen adında bir oğlu ve eski milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen ile evli olduğu bilinmektedir. Hentbol camiası, değerli antrenörüne Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilemiştir.

Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü ve eski milli takım antrenörü Serdar Seymen yaşamını yitirdi.