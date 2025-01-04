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Spor Toto, TÜRŞAD'ı Deplasmada 3-0 Yenerek Zirveye Yükseldi

Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi'nde deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:16
Spor Toto, TÜRŞAD'ı Deplasmada 3-0 Yenerek Zirveye Yükseldi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında, Spor Toto, TÜRŞAD ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu heyecan dolu mücadele sonunda Spor Toto, rakibini 3-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı izlemek üzere stadyumda bulunanlar arasında Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çok sayıda voleybol sever yer aldı. Bu destekleyici atmosfer, oyuncuların motivasyonunu artırdı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında TÜRŞAD ile Spor Toto takımları, Adilcevaz spor...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında TÜRŞAD ile Spor Toto takımları, Adilcevaz spor salonunda karşılaştı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında TÜRŞAD ile Spor Toto takımları, Adilcevaz spor...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında TÜRŞAD ile Spor Toto takımları, Adilcevaz spor salonunda karşılaştı.

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