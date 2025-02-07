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Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun için İstişare Toplantısı Yapıldı

6222 sayılı yasa kapsamında Riva'da düzenlenen toplantıda spor alanlarındaki şiddetin önlenmesi için kritik kararlar alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:03
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun için İstişare Toplantısı Yapıldı

Sporda Şiddetle Mücadelede Önemli Adım

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına yönelik istişare toplantısı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılan İsimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Mustafa Temel Bozbağ gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Tahkim Kurulu Başkanı Burhan Karaloğlu, Uyuşmazlık ve Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek, Etik Kurulu Başkanı Feyzi Eroğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural da toplantıda hazır bulundu.

Hedef Şiddeti Ortadan Kaldırmak

Başkan Hacıosmanoğlu, sporun birleştirici ruhuna aykırı olan şiddetin stat ve sahalardan uzak tutulması hususunda yapılan bu buluşmanın son derece önemli olduğunu belirtti. Hacıosmanoğlu, tüm paydaşların alacağı ortak kararların, olumsuz örnekleri önlemede büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Görüş Alışverişi

Toplantıda, yasaya ait maddeler ve uygulamalara dair görüş alışverişinde bulunarak, işbirliği ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

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