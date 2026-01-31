Stanojevic: 46. dakikadaki gol Karagümrük'ün işini zorlaştırdı

Stanojevic, Göztepe maçında 46. dakikada yedikleri ikinci golün geri dönüşü zorlaştırdığını ve bitirici oyuncu ile değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:47
Maç Sonrası Açıklama

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, değerlendirmelerde bulundu.

Stanojevic, karşılaşmanın 46. dakikasında yedikleri golün takımın işini zorlaştırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Geri dönüşümüzü çok zorlaştırdı. İkinci yarıda net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmemiz için değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunlar için çalışıyoruz. Bitirici olmaya ihtiyacımız var. Bunları çözebileceğimize inanıyorum. Burada önemli şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar da yakalayamadık. Özellikle Göztepe-Fenerbahçe maçlarına baktığımızda böyle şanslar sahada yoktu. Önümüzdeki maçlarda çözümler aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. İnanıyorum yüzde yüz çözüm bulacağız".

Stanojevic, takımın hücumdaki bitiricilik sorununa ve yapacakları değişikliklere odaklanacaklarını belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Göztepe maçının ardından, 46. dakikada yedikleri golün işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

