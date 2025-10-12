Sualtı Görüntüleme Milli Takımı CMAS Dünya Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Sualtı Görüntüleme Milli Takımı İspanya'nın Katalonya bölgesindeki sahil kasabası L'estartit açıklarında düzenlenen 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

Madalya Tablosu ve Başarı

Şampiyonada 19 ülkeden toplam 44 sporcu (31'i fotoğraf, 13'ü video) yarıştı. Milli takım, fotoğraf dalı makro kategorisinde 1 altın, video dalı yaratıcı film kategorisinde 1 gümüş ve fotoğraf dalında balık, makro, yaratıcı ve akıllı cihaz kategorilerinde birer bronz olmak üzere toplam 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Video dalında belgesel film kategorisinde milli takım 4'üncü olurken, takımın geçen yılki performansında video dalında 2 altın, fotoğraf dalında 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde ettiği belirtildi.

Milli Takım Kadrosu

Kadro: Mustafa Emre Kolbakır (kaptan), Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat, Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, Erkan Balk ve dalış eşi Olcay Yılmaz, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik.

Türkiye'nin uluslararası sualtı fotoğraf ve video arenasındaki başarısı, üst üste gelen madalya sonuçlarıyla sürüyor ve ekip, CMAS Dünya Şampiyonası'nda bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.

