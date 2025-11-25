Suat Çakır: Samsunspor, İzlanda'da Breidablik'i Yenip Lider Dönmek İstiyor

Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik karşısında İzlanda'dan 3 puan alıp liderliklerini sürdürmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:41
SAMSUN (İHA) – Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi lideri olarak gidecekleri İzlanda’da Breidablik FC karşılaşmasından galip gelerek, liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında namağlup lig lideri Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik FC’ye konuk oluyor. 27 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak karşılaşma öncesinde Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde son taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Samsunspor olarak, İzlanda’dan Avrupa lideri olarak dönmek istiyoruz"

"İzlanda’dan 3 puanla dönüp, ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız"

Eksikler ve son durum

"Eksik oyuncularımız var. Lubo Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa’nın sakatlıkları var. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Ntcham antrenmanlara bugün başladı. Sousa’nın sakatlığı uzun sürecek. Eksiklerimiz bunlar ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz"

Lubo Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa sakatlıkları bulunuyor. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yer almıyor. Celil Yüksel hak mahrumiyeti nedeniyle kadroda olmayacak.

