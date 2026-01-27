SUBÜ'den 2 Bronz Madalya — Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'lüğü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Burdur'da düzenlenen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda sergiledikleri üstün performansla iki bronz madalya kazandı. Organizasyonda SUBÜ'lü sporcular, güçlü rakipler karşısında kürsüye çıkarak üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Organizasyon ve Katılım

Şampiyonaya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliği yaptı. Türkiye genelinden toplam 92 üniversiteden 561 sporcu katıldı ve ringlerde kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Madalyalı Sporcular

Azra Uyar — 65 Kilo Kick Light Branşı'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İrem Kandemir — 60 Kilo Full Contact Branşı'nda mücadele ederek Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

SUBÜ'lü sporcuların elde ettiği bu dereceler, üniversitenin spor başarısını güçlendirirken, genç sporcuların ulusal arenadaki rekabet gücünü de ortaya koydu.

