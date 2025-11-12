Sudenas Çakmak, Kırıkkale'de 3 Türkiye Rekoru ve 2 Şampiyonluk

Kayserili Sudenas Çakmak, Kırıkkale'de 3 Türkiye rekoru kırıp 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti; 100 ve 200 m serbestte altın, 400 ve 1500 m serbestte gümüş madalyalar kazandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:32
Kayseri Erça Spor Kulübü sporcusu uluslararası masterlar yarışında tarihi başarıya imza attı

Kayserili sporcu Sudenas Çakmak, Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda sergilediği performansla göz doldurdu. Kırıkkale’de düzenlenen organizasyonda Çakmak, disiplinli mücadelesiyle önemli dereceler elde etti.

Çakmak, organizasyonda 3 kez Türkiye rekoru kırdı ve 2 kez Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarı sağladı. Rekor başarıları arasında; 400 serbest içi 100 metre denemesi kapsamında elde edilen 100 metre Serbestte Yeni Türkiye Rekoru ile 1500 metre serbest içi 800 metre denemesi kapsamında elde edilen 800 metre Serbestte Yeni Türkiye Rekoru bulunuyor.

Kayseri Erça Spor Kulübü sporcusu madalyalarda da öne çıktı: 100 metre Serbest Altın Madalya, 200 metre Serbest Altın Madalya, 400 metre Serbest Gümüş Madalya ve 1500 metre Serbest Gümüş Madalya ile kürsüye damga vurdu.

Sudenas Çakmak’ın bu performansı, kulübü Kayseri Erça Spor Kulübü ve Türkiye master yüzme camiası tarafından takdirle karşılandı.

