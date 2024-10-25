Sultanlar Ligi'nde Fidan Projesi

Sultanlar Ligi'nde Anlamlı Bir Maç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde yarın gerçekleştirilecek olan Aras Kargo-Zerenspor karşılaşması, sadece spor tutkunları için değil, çevre dostları için de anlam taşıyor. Bilet alan her izleyici adına Cumhuriyet Ormanı'na fidan dikilecek.

Fidan Dikimi Duyurusu

Aras Kargo Spor Kulübü, Cumhuriyet Ormanı yaratma hedefi doğrultusunda bir açıklama yaptı: "Cumhuriyetin Köklerini Yarına Taşıyoruz". Kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde düzenlenecek olan maçta destekleyen taraftarlarıyla birlikte bu ormanı kuracaklarını duyurdu.

Voleybol Heyecanı ve Doğa İlişkisi

Ege Orman Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu projede, maçta yer alacak her taraftar adına Cumhuriyet Ormanı'na bir fidan dikilecek. Aras Kargo, voleybol heyecanının yanında gelecek nesillere umut bırakmayı da hedefliyor.

Bilet Satışı ve İndirimler

Maç, Alsancak Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Biletler için %75 indirim fırsatı sunuluyor. İndirim kodu "29EKIM" ile bilet almak için biletinial.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmayın; hem voleybolun keyfini çıkarın hem de doğaya katkıda bulunun!