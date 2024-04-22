Sultanlar Ligi’nin lideri belli oldu: Fenerbahçe Opet yine şampiyon

Dün akşam Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nin final serisinin 5. maçı oynandı. 2-2’lik serideki son maçta, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyonluğu elde etti. Seride 3-2 öne geçerek toplamda 7. Şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Opet, geçen sezonun da şampiyonu olmayı başarmıştı.
Sezonun rüya takımı da belli oldu
Şampiyonluk maçı sonrasında sezonun rüya takıma da seçildi. Rüya takımda yer alan oyuncular ise şu şekilde açıklandı:
En iyi smaçör: Ana Cristina Souza
En iyi pasör: Bojana Drca
En iyi libero: Gizem Örge
En iyi orta oyuncu: Eda Erdem
En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic
En değerli oyuncu: Melissa Vargas