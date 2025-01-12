Süper Lig 2. Transfer Dönemi Harcama Limitleri Açıklandı

Süper Lig'de 2. Transfer Dönemi Harcama Limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendoyol Süper Lig takımlarının 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi. Bu kapsamda, en yüksek harcama limitine sahip olan kulüp Trabzonspor, tam olarak 3.833.550.392 TL ile liderliğini sürdürmektedir.

Önde Gelen Kulüpler

Trabzonspor'u, Fenerbahçe 1.832.108.271 TL ve Galatasaray 1.764.529.273 TL ile takip etmektedir.

Öte yandan, harcama limiti en düşük olan kulüp ise sadece 101.428.974 TL ile Adana Demirspor olarak belirlendi.

Harcama Limitleri

TFF tarafından açıklanan harcama limitleri ve yüzde 30 sapma payı dahil limitler ise aşağıdaki gibidir:

Trabzonspor: 3.833.550.392 TL (4.983.615.510 TL)

3.833.550.392 TL (4.983.615.510 TL) Fenerbahçe: 1.832.108.271 TL (2.381.740.752 TL)

1.832.108.271 TL (2.381.740.752 TL) Galatasaray: 1.764.529.273 TL (2.293.888.055 TL)

1.764.529.273 TL (2.293.888.055 TL) Beşiktaş: 919.741.014 TL (1.195.663.318 TL)

919.741.014 TL (1.195.663.318 TL) Corendon Alanyaspor: 445.011.320 TL (578.514.715 TL)

445.011.320 TL (578.514.715 TL) Kasımpaşa: 402.239.726 TL (522.911.644 TL)

402.239.726 TL (522.911.644 TL) RAMS Başakşehir: 378.977.636 TL (492.670.927 TL)

378.977.636 TL (492.670.927 TL) Reeder Samsunspor: 378.487.218 TL (492.033.383 TL)

378.487.218 TL (492.033.383 TL) Bellona Kayserispor: 265.591.243 TL (345.268.616 TL)

265.591.243 TL (345.268.616 TL) Net Global Sivasspor: 228.264.578 TL (296.743.951 TL)

228.264.578 TL (296.743.951 TL) Atakaş Hatayspor: 208.413.381 TL (270.937.395 TL)

208.413.381 TL (270.937.395 TL) Çaykur Rizespor: 206.223.736 TL (268.090.857 TL)

206.223.736 TL (268.090.857 TL) ikas Eyüpspor: 193.267.117 TL (251.247.252 TL)

193.267.117 TL (251.247.252 TL) Göztepe: 193.267.117 TL (251.247.252 TL)

193.267.117 TL (251.247.252 TL) Sipay Bodrum FK: 193.267.117 TL (251.247.252 TL)

193.267.117 TL (251.247.252 TL) Onvo Antalyaspor: 181.469.677 TL (235.910.580 TL)

181.469.677 TL (235.910.580 TL) Gaziantep FK: 155.508.650 TL (202.161.245 TL)

155.508.650 TL (202.161.245 TL) TÜMOSAN Konyaspor: 120.782.235 TL (157.016.905 TL)

120.782.235 TL (157.016.905 TL) Adana Demirspor: 101.428.974 TL (131.857.666 TL)

TFF'nin bu açıklanan harcama limitleri, kulüplerin finansal yönetimdeki bağımsızlıklarını belirlemek açısından büyük önem taşımaktadır.