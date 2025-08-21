Süper Lig 3. Hafta Başlıyor: Fatih Karagümrük-Göztepe Açılışı

Süper Lig 3. Hafta Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da konuk edecek.
Sezonun 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:
3. Hafta Maç Programı
- Yarın:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
- 23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
- 24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
- 25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)