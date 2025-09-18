Süper Lig 6. Hafta Başlıyor: Göztepe-Beşiktaş Açılış Maçı

Süper Lig 6. Hafta Perdesi Yarın Açılıyor
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Açılış Maçı
20.00 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel)
Haftanın Maç Programı
Yarın:
20.00 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, taraftarlar ve futbolseverler haftanın tüm karşılaşmalarını takip edebilecek.