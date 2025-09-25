Süper Lig 7. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta atamaları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan