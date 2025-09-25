Süper Lig 7. hafta hakemleri açıklandı

TFF MHK, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı; maç bazında atamalar ve saatleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 20:54
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan

