Süper Lig'de 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca görev alacak hakemler aşağıdaki gibidir:
29 Kasım Cuma
20.00 Onvo Antalyaspor - Net Global Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13.30 Reeder Samsunspor - Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Bellona Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor!
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.