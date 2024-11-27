Süper Lig'de 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca görev alacak hakemler aşağıdaki gibidir:

29 Kasım Cuma

20.00 Onvo Antalyaspor - Net Global Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi

13.30 Reeder Samsunspor - Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Bellona Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.