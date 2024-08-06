Süper Lig'de Farklı Skorların Tarihi

Süper Lig'de Sezon Heyecanı Başlıyor

2024-2025 sezonunun açılışıyla birlikte, Süper Lig'in tarihindeki en farklı skorlar gündeme geliyor.

Beşiktaş'ın Tarihi Galibiyeti

Süper Lig tarihi boyunca yapılan en farklı galibiyet, Beşiktaş tarafından 1989-1990 sezonunda kaydedildi. Siyah-beyazlılar, o sezon Adana Demirspor ile oynadığı maçı 10-0 kazanarak, lig tarihinin en büyük farkını elde etti.

Lig Tarihinde Eşit Skorlar

Lig tarihinde 8 veya daha fazla farklı skorlara ulaşan 8 maç gerçekleştirilmiştir. Beşiktaş dışında Galatasaray, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor da bu alanda yer alıyor.

Unutulmaz Maç ve Performanslar

15 Ekim 1989’da oynanan maçın detayları oldukça dikkat çekici. Ali Sami Yen Stadı’nda, Beşiktaş, o dönemki teknik direktörü Gordon Milne yönetiminde, göze çarpan bir oyun sergiledi. Goller, Beşiktaşlı futbolcular Ali Gültiken, Feyyaz Uçar ve Metin Tekin tarafından atıldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Farkı

Lig tarihinde Fenerbahçe ve Trabzonspor, 8 farklı galibiyet elde edememiştir. Fenerbahçe, en iyi sonuçlarını genellikle 7-0'lık skorlarla alırken, Trabzonspor ise 7-0'lık galibiyetleriyle dikkat çekiyor.

MKE Ankaragücü'nün İlginç Rekoru

MKE Ankaragücü, bir sezon içinde hem 8 farkla galibiyet hem de yenilgi alan tek takım olma özelliğine sahiptir. 1992-1993 sezonunda Konyaspor'u 8-0 yenerken, aynı sezon, Galatasaray'a 8-0 kaybetmiştir.

En Farklı Skorlu Maçlar Listesi

Lig tarihindeki en farklı maçlar ve sonuçları şöyledir:

1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor: 10 - 0

1967-68 Göztepe-Feriköy: 9 - 1

1959-60 Galatasaray-Altınordu: 8 - 0

1991-92 Konyaspor-Adana Demirspor: 8 - 0

1992-93 MKE Ankaragücü-Konyaspor: 8 - 0

1992-93 MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0 - 8

1995-96 Bursaspor-MKE Ankaragücü: 8 - 0

1996-97 Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor: 8 - 0

Bu sezon da Süper Lig'de pek çok heyecan verici maç izlemeyi bekliyoruz. Takımların performansları ve tarih yazmaları için mücadeleye devam edecekler.