Süper Lig'de Rekor ve İlkler

Süper Lig'de Sezon Başlıyor

Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig, kayıtlarında birçok rekor ve ilginç olayı barındırıyor. İşte bu tarihi lige dair dikkat çeken bazı bilgiler:

İlk Gol ve İlkler

Lig tarihinin ilk golü, 21 Şubat 1959'da İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından atıldı. Özcan, Alsancak Stadı'nda Beykoz'a karşı oynanan maçta 11. dakikada fileleri havalandırarak tarihe geçti. O dönem Beykoz'un kalecisi Sıtkı Taşer ise bu golü yiyen ilk futbolcu oldu.

Ayrıca, süper lig tarihindeki ilk penaltıyı 15 Mart 1959'da Fenerbahçe ile Beykoz arasındaki maçta Lefter Küçükandonyadis kullandı.

Şenol Güneş'in Rekoru

Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda tam 1112 dakika boyunca kalesini gole kapatarak, bu alanda ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Beşiktaş'ın Yenilmezliği

Beşiktaş, 1990-1991 sezonunda 48 maç boyunca yenilgi yüzü görmeden tarih yazdı. Siyah-beyazlılar, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a yenilerek bu seriye son vermiştir.

Evinde Yenilmeyen Trabzonspor

Trabzonspor, iç sahada üst üste 90 maç kazanmazken, bu serinin 1975-1982 yılları arasında gerçekleştirdiği bildirilmektedir.

Galatasaray'dan Üst Üste Galibiyet Rekoru

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda oynadığı 17 maçın tamamını kazanarak bir sezonda üst üste en çok galibiyet alarak tarih yazmayı başardı.

Gol Rekorları ve Daha Fazlası

Tanju Çolak, ligdeki en fazla gol atan futbolcu olma unvanına sahip. 1987-1988 sezonunda, tam 39 gol kaydetti. Bununla birlikte, bir maçta 6 gol atan Tanju, bu alanda da rekor sahibidir.

En çok puanı toplayan takım ise Galatasaray'dır; 2023-2024 sezonunda tam 102 puanla sezonu tamamladı.

Küme Düşme Rekorları

Lig tarihinde en çok küme düşen takım Samsunspor'dur; 7 kez en üst ligden veda etmiştir. Bu rekor, Türk futbol tarihinde kaydedilmiştir.

İlk Yabancı Oyuncularla Sahada

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 11 yabancı oyuncuyla sahaya çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti.

Süper Lig'in tarihi, birçok ilginç anekdot ve rekorlarla doludur. Bu rekorlar, Türk futbolunun gelişimine ve zengin geçmişine ışık tutmaktadır.