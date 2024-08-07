Süper Lig'de Tüm Zamanların En Gollü Maçları

Süper Lig'de Sezon Başlıyor

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig, 66 yıllık geçmişinde birçok unutulmaz maça ev sahipliği yaptı. Ligin tarihi, gollü karşılaşmalarla dolu. Herkesin merakla beklediği bu sezonun açılışı, futbolseverlerin tekrar sahneye döneceği anlamına geliyor.

En Gollü Maçlar

Süper Lig tarihinde, bir maçta en fazla gol, 12 olarak kaydedilmiş olup bu rekor, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu karşılaşmayı 8-4 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Tahsilat ve Goller

Bu eşsiz maçta, Fenerbahçe'nin golleri:

Tanju Çolak (3 gol)

Nuri Kamburoğlu (2 gol)

Gerson Candido de Paula

Aykut Kocaman

İhsan Okay (kendi kalesine gol)

Gaziantepspor'un golleri ise:

Durmuş Ali Çolak

Marcello Thomas Monteiro

Hamdi Özturgut

Semih Yuvakuran (kendi kalesine gol)

Dört Büyüklerin Katkısı

Dört büyük kulüp olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligin en gollü maçlarında önemli rol oynadılar. 13 maçın 8'inde bu kulüplerin imzası bulunuyor. Futbolseverler, bu takımların maçlarında sıkça gollü karşılaşmalar izleme şansı buldu.

En Gollü Müsabakalar

Şimdiye dek gerçekleştirilen en çok gollü müsabakalar şu şekildedir:

Sezon Maç Sonuç 1991-92 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4 1983-84 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1986-87 Malatyaspor-Rizespor 7-4 1997-98 Kayserispor-Trabzonspor 5-6 1967-68 Göztepe-Feriköy 9-1

En Gollü Beraberlikler

Lig tarihindeki en gollü beraberlikler ise şu şekilde sıralanabilir:

1967-68: Beşiktaş-Galatasaray 4-4

1982-83: Fenerbahçe-Galatasaray 4-4

1995-96: Samsunspor-İstanbulspor 4-4

2000-01: Adanaspor-Kocaelispor 4-4

2001-02: Kocaelispor-MKE Ankaragücü 4-4

2006-07: Antalyaspor-Beşiktaş 4-4

2014-15: Trabzonspor-Gaziantepspor 4-4

2021-22: Konyaspor-Kasımpaşa 4-4

Bu sezon da futbolseverlerin, Süper Lig’in heyecanını ve golleri dört gözle beklediği bir dönem olacak.