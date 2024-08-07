Süper Lig'de Tüm Zamanların En Gollü Maçları

Süper Lig'de Sezon Başlıyor
Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig, 66 yıllık geçmişinde birçok unutulmaz maça ev sahipliği yaptı. Ligin tarihi, gollü karşılaşmalarla dolu. Herkesin merakla beklediği bu sezonun açılışı, futbolseverlerin tekrar sahneye döneceği anlamına geliyor.
En Gollü Maçlar
Süper Lig tarihinde, bir maçta en fazla gol, 12 olarak kaydedilmiş olup bu rekor, Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu karşılaşmayı 8-4 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
Tahsilat ve Goller
Bu eşsiz maçta, Fenerbahçe'nin golleri:
- Tanju Çolak (3 gol)
- Nuri Kamburoğlu (2 gol)
- Gerson Candido de Paula
- Aykut Kocaman
- İhsan Okay (kendi kalesine gol)
Gaziantepspor'un golleri ise:
- Durmuş Ali Çolak
- Marcello Thomas Monteiro
- Hamdi Özturgut
- Semih Yuvakuran (kendi kalesine gol)
Dört Büyüklerin Katkısı
Dört büyük kulüp olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligin en gollü maçlarında önemli rol oynadılar. 13 maçın 8'inde bu kulüplerin imzası bulunuyor. Futbolseverler, bu takımların maçlarında sıkça gollü karşılaşmalar izleme şansı buldu.
En Gollü Müsabakalar
Şimdiye dek gerçekleştirilen en çok gollü müsabakalar şu şekildedir:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1991-92
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|8-4
|1983-84
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1986-87
|Malatyaspor-Rizespor
|7-4
|1997-98
|Kayserispor-Trabzonspor
|5-6
|1967-68
|Göztepe-Feriköy
|9-1
En Gollü Beraberlikler
Lig tarihindeki en gollü beraberlikler ise şu şekilde sıralanabilir:
- 1967-68: Beşiktaş-Galatasaray 4-4
- 1982-83: Fenerbahçe-Galatasaray 4-4
- 1995-96: Samsunspor-İstanbulspor 4-4
- 2000-01: Adanaspor-Kocaelispor 4-4
- 2001-02: Kocaelispor-MKE Ankaragücü 4-4
- 2006-07: Antalyaspor-Beşiktaş 4-4
- 2014-15: Trabzonspor-Gaziantepspor 4-4
- 2021-22: Konyaspor-Kasımpaşa 4-4
Bu sezon da futbolseverlerin, Süper Lig’in heyecanını ve golleri dört gözle beklediği bir dönem olacak.