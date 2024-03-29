Süper Lig devi Wout Weghorst'ı gözüne kestirdi

Beşiktaş, önceki sezon Burnley’den geçici olarak transfer ettiği Wout Weghorst’la yollarını ayırdıktan sonra, Hollandalı forvet Dünya Kupası sonrası Manchester United’ın ilgisini kabul ederek İngiltere’ye transfer olmuştu. Manchester United’da beklenen performansı sergileyemeyen Weghorst, sezon sonunda Burnley’e geri dönüp ardından Hoffenheim’a geçiş yapmıştı. Şimdiyse, Türkiye’nin güçlü ekiplerinden biri, onu yeniden Süper Lig’e getirmek için kolları sıvadı ve transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Manchester United’a ani bir geçiş yapan Wout Weghorst, İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden birinde istediği etkiyi yaratamadı. 2023 Ocak’ta Kırmızı Şeytanlar’ın kadrosuna dahil olan Hollandalı forvet, takımıyla çıktığı 31 maçta sadece iki kez fileleri havalandırıp üç asistlik katkı sağladı. Premier Lig’de beklenen gol başarısını yakalayamayan Weghorst, sezonun sonunda eski kulübü Burnley’e dönüş yaptı.

Hoffenheim’a Katılımı:

Wout Weghorst, yaz transfer sezonunda Hoffenheim takımına geçici olarak dahil oldu. Alman ekibi, bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için Burnley’e 1.5 milyon Euro ödeme yaptı.

Sezonun Değerlendirmesi:

Bundesliga’da bu sezon sahaya çıktığı 21 oyunda 5 gol kaydeden Hollandalı santrfor, takımının hücum gücüne önemli katkılar sağladı.





Trabzonspor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor ve forvet hattını güçlendirmek için gözünü Wout Weghorst’a dikmiş durumda. Abdullah Avcı’nın önderliğinde daha önce Andreas Cornelius transferiyle büyük başarı yakalayan Karadeniz ekibi, Hollandalı forvetin transferi için Ocak ayında girişimde bulunmuş, ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.

Şimdi ise Trabzonspor, Burnley ile sözleşmesi devam eden ve bu sezonu Hoffenheim’da geçiren 31 yaşındaki Weghorst’u kadrosuna katmak için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Bordo-Mavili yönetim, tecrübeli golcüyü transfer etmek için elinden gelen her yolu deneyecek.

Burnley’de geleceği belirsiz olan dev forvet Paul Onuachu’nun, Trabzonspor’daki kiralık döneminin ardından neler olacağı merak konusu. Southampton’ın, Nijeryalı golcü için 10 milyon Euro’dan fazla bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyor. Ancak Onuachu’nun bir kez daha kiralık olarak mı yoksa başka bir formülle mi Karadeniz Fırtınası’nda kalacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.