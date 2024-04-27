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Kurabiyelerinizin bayatlamasının önüne geçen yöntem açığa çıktı! 1 çay kaşığı ekleyin yeter

Bu basit ama etkili sırrı kurabiye hamurunuza ekleyin: Sadece bir çay kaşığı, kurabiyelerinizi bayatlamadan uzun süre kıtır kıtır tutacak.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:22
Kurabiyelerinizin bayatlamasının önüne geçen yöntem açığa çıktı! 1 çay kaşığı ekleyin yeter

Pastane kalitesinde ev yapımı tuzlu kurabiye tarifini denemeye hazır mısınız? Misafirlerinizi şaşırtmak için bu özel tarifi kaçırmayın. İlk ısırıkta herkesin favorisi olacak ve tarifin peşinden koşacaklar. Bu kurabiyeler ne bayatlıyor ne de yumuşuyor, hep taze kalıyor.

Hamura birkaç damla sirke eklemek, kurabiyelerinizi ağızda eriyen bir kıvama getirecek.

TUZLU KURABİYE TARİFİ

SİRKELİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

• 1 su bardağı oda sıcaklığında tereyağı

• 1 su bardağı pudra şekeri

• 1 tatlı kaşığı sirke

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

• 2,5 su bardağı un

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için

• 2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe göre)

Yapılışı

1. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin.

2. Tereyağı ve pudra şekerini krema haline gelene kadar çırpın.

3. Sirke ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.

4. Un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın ve tereyağı karışımına ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.

5. Hamuru 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

6. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın ve kurabiye şekli verin. İsteğe bağlı olarak üzerine toz şeker serpin.

7. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

8. 12-15 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.

9. Fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğutun.

Soğuyan kurabiyeleri servis edebilir veya hava geçirmez bir kapta muhafaza edebilirsiniz. İşte bu kadar! Şimdi sıra sizde, bu lezzetli tarifi deneyin ve misafirlerinizin beğenisini kazanın. Afiyet olsun!

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