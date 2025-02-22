Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Final Belli Oldu

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonunda heyecan dorukta. İstanbul'daki Cemal Kamacı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarı finallerde, rakiplerini mağlup eden Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi.

Yarı finalde Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 13-8 yenen Galatasaray Zena, Hırvatistan ekibi Zavk Mladost'u 14-8 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. Galatasaray Zena-Vaterpolo Klub Vojvodina karşılaşmasının ilk periyodu 2-2 eşitlikle geçilirken, sarı-kırmızılı takım ikinci periyodu 5-4 önde tamamladı. Son periyoda 10-6 üstün giren Galatasaray, maçı 13-8'lik skorla kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Zavk Mladost karşısında 5-1 ve 8-3'lik periyotlarla marjı açarak 14-8’lik skorla galip gelerek finale adını yazdırdı. Son şampiyon olarak ikinci kez finale yükselme başarısı gösteren İzmir ekibi, yarın saat 12.00'de Galatasaray Zena ile karşılaşacak. Ayrıca Vaterpolo Klub Vojvodina ile Zavk Mladost arasında saat 10.00’da üçüncülük maçı oynanacak.

Mihailovic: "Finalde En İyi Performansımızı Göstereceğiz"

Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Predrag Mihailovic, finalde en iyi performanslarını sergilemek istediklerini ifade etti. Yarı finallerin mental olarak zor geçtiğine dikkat çeken Mihailovic, “Artık yarın oynanacak finale hazırlanacağız. Finalde en iyi performansımızı göstermek istiyoruz.” dedi.

Takım kaptanı Dilara Buralı da, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, “Çok güzel bir geri dönüşle maçı kazandık. Yarın final oynayacağız ve tüm sutopuseverleri bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Pateros: "İki Türk Takımının Finale Kalması Önemli"

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, finale iki Türk takımının kalmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Öncelikle takımları tebrik ediyorum. İyi oynadığımız zaman da kötü oynadığımız zaman da nihayetinde finaldeyiz,” diyen Pateros, “Kazanan Türkiye'de sutopu sporu olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Kübra Kuş, geçen sezon da Zavk Mladost ile yarı final oynadıklarını hatırlatarak, “Kupayı üst üste ikinci kez kazanmayı istiyoruz. Elimizden geleni yapıp kupayı İzmir'e götürmek istiyoruz.” şeklinde düşündüğünü vurguladı.

Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları yarı finalinde Galatasaray Zena ile Vaterpolo Klub Vojvodina Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları yarı finalinde Galatasaray Zena ile Vaterpolo Klub Vojvodina Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde karşılaştı.