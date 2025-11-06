Taekwondo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Olarak Türkiye’ye Döndü

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonasında takım halinde ilk kez dünya şampiyonu olan Taekwondo Milli Takımı, Türkiye’ye döndü. Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, organizasyonun madalya sıralamasında zirvede yer aldı ve tarihinin en iyi sonucunu elde etti.

Coşkulu karşılama

Çin’den kalkan uçakla Doha aktarmalı İstanbul Havalimanı’na gelen milli sporcuları, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve sporseverler karşıladı. Karşılama töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Bahri Tanrıkulu: "Türk taekwondosu dünyanın zirvesinde"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahri Tanrıkulu, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çok büyük bir başarıya imza attılar. 1973’ten bu yana sadece Güney Kore Büyükler Dünya Şampiyonası’nı kazanıyordu. İlk defa bir başka ülke, Türkiye kazandı. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyamız geldi. Kadınlarda 5 madalya kazandık. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Takım olarak çok başarılıydık. Teknik ekibimi kutluyorum. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük bir camiayız, bunu hak ediyorduk. Türk taekwondosu dünyanın zirvesinde. Kadınlar Milli Takım Teknik Direktörümüz Ali Sarı dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. Kani Polat kardeşimiz de komisyon başkanı seçildi" şeklinde konuştu.

Ali Sarı: "Bu ödül ilham kaynağı oldu"

Şampiyonanın en iyi antrenörü seçilen Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ali Sarı, "Bu turnuva için çok sıkı çalıştık. Çok özel bir plan yaptık. Hedefimiz en üst basamağı görmekti. Dünyanın en iyi kadın takımı seçildik, ben de en iyi koç seçildim. Bu ödül beni daha çok motive etti. Dünyanın zirvesinde kalmak için benim adıma bir ilham kaynağı olacaktır. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Milli sporculardan zafer sözleri

Nafia Kuş Aydın (+73 kg) altın madalyanın ardından, "Türk taekwondosu Çin’de damga vurdu. Dünya şampiyonu olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu bir ekip başarısı. Yaklaşık 10 aydır bu turnuvaya hazırlanıyoruz. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Tarihe adımızı altın harflerle yazdırdık. Bu benim ikinci altın madalyam. Üst üste ikinci madalyamı kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Merve Dinçel Kavurat, "Ben üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyorum. Bu madalya için çok çalıştım. Olimpiyatlar benim için talihsiz bir şekilde sonuçlanmıştı. Kendimi toparlamanın bir yolunu bulduğum için çok mutluyum. Takım olarak da çok iyiydik. Şimdiki hedefimiz de bu şampiyonluğu korumak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Emine Göğebakan ise, 46 kilogramda altın madalya alarak kariyerinde ilk kez dünya şampiyonu oldu ve şunları söyledi: "Bu şampiyona için çok büyük hazırlıklar yaptık. Uzun süredir hazırlanıyoruz. Sonucu güzel oldu. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Ben de ilk dünya şampiyonluğumu aldım. Çok mutluyum."

