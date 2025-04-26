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Taha Akgül, Genç Güreşçilerin Kampını Ziyaret Etti

Başkan Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın kampında genç sporculara destek verdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:48
Taha Akgül, Genç Güreşçilerin Kampını Ziyaret Etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, genç güreşçilerin 2-4 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 17 Yaş Altı Zafer Kupası için hazırlık yaptıkları belirtiliyor.

Kampı ziyaret eden Akgül, genç sporcular ve antrenörlere başarı diledi. Akgül, genç sporculara “Sizler Türk güreşinin geleceğisiniz. Disiplinli çalışarak ve hedeflerinize odaklanarak büyük başarılara imza atabilirsiniz. Bizler de federasyon olarak her zaman yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Antalya'nın...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Antalya'nın Finike ilçesindeki kampını ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Antalya'nın...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 17 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Antalya'nın Finike ilçesindeki kampını ziyaret etti.

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