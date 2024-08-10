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Taha Akgül Jübilesini Yaptı, Gelecek Hedefleri Türkiye İçin Hizmet

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazanarak jübile yaptı ve Türkiye'ye hizmet etme arzusunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:38
Taha Akgül Jübilesini Yaptı, Gelecek Hedefleri Türkiye İçin Hizmet

Olimpiyat Madalyasıyla Jübile Yapan Taha Akgül'ün Gelecek Hedefleri

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 125 kilo serbest stil kategorisinde bronz madalya kazanarak jübile yaptı. Akgül, Türkiye'ye hizmet etmeye devam etme arzusunu dile getirdi.

Paris'teki Duygusal Veda

Paris Champ de Mars Arena'da, Aiaal Lazarev ile yaptığı karşılaşmayı puan vermeden 7-0'lık üstünlükle kazanarak madalyaya uzanan Akgül, tribünlerin alkışları eşliğinde mindere veda etti.

Hedefi Altın Madalya Olmasına Rağmen Bronzda Kaldı

Akgül, karşılaşma sonrası duygularını şu şekilde ifade etti: "Yarı finalde puan vermeden kaybettim. Hakemlerin bu durumu etkilemesi nedeniyle bronz madalyada kaldım. Hedefim kesinlikle altın madalyaydı."

Bir Dönemin Kapanışı

Altın madalya kazanamadığı için duygularını paylaşan Akgül, "Hayatım boyunca çok zorlu süreçlerden geçtim. 11 Avrupa, 3 Dünya ve 1 Olimpiyat şampiyonluğuyla birlikte toplam 3 olimpiyat madalyası kazandım. Vücudum sinyal vermeye başladı ve artık bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları ve Aile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer destek olan isimlere teşekkür eden Akgül, gelecek planları hakkında şu sözlere yer verdi: "İlk önce dinlenmek istiyorum. Bebeğimiz doğmak üzere, ve ardından vatanımıza hizmet etmek için hazır olacağız."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 125 kilo serbest stilde bronz madalya aldıktan sonra ayakkabılarını...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 125 kilo serbest stilde bronz madalya aldıktan sonra ayakkabılarını minderde çıkararak jübile yapan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye hizmete devam etmek istediğini söyledi. Akgül, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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