Taha Akgül Karakucak Güreşleri Açılış Töreni Yapıldı

1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başladı

Ankara'daki Bağlum Stadı'nın ev sahipliği yaptığı 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, büyük bir katılımla başladı. Turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcular iştirak etti. Önemli İsimler Törende Yer Aldı

Turnuvanın açılışına olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve birçok siyasi temsilci katıldı. Gelen konuklar arasında farklı ülkelerin büyükelçileri de yer aldı.

Güreşin Geleceği İçin Atılan Adımlar

Müsabakalardan önce Taha Akgül, "Parlayan sporcuları seçip Keçiören Belediyemizin altyapısına kazandıracağız" diyerek, genç sporculara destek vereceklerini vurguladı. Akgül, karakucak güreşinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Mansur Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Son olimpiyatlarda güreşten istediğimiz sonucu alamadık. Bunun için yeni yeteneklerin yetiştirilmesine önem vermeliyiz" dedi.

Özarslan ise organizasyonun, Türk milletinin geleneksel güreş mirasını yaşatmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Ayrıca bu tür etkinliklerin güçlendirilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

Turnuvanın ilk gününde mehter ve halk oyunları gösterileri sahnelendi, ardından yıldızlar kategorisindeki güreş müsabakaları başladı. İki gün sürecek olan etkinlikte yaklaşık 1700 sporcu yeteneklerini sergileyecek.