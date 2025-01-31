Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Cezayı Onayladı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye Cezayı Onama Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadı. TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe'ye uygulanan cezanın, Tahkim Kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Kurulun kararının ardından, Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak muhtemel itiraz süreçleri ve sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.