DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,17 0,44%
ALTIN
3.227,8 -0,42%
BITCOIN
3.675.538,2 2,52%

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Cezayı Onayladı

Fenerbahçe'ye verilen 1 milyon 311 bin liralık para cezası Tahkim Kurulu tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:27
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Cezayı Onayladı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye Cezayı Onama Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadı. TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe'ye uygulanan cezanın, Tahkim Kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Kurulun kararının ardından, Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak muhtemel itiraz süreçleri ve sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı
2
Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Geçti
3
Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
4
TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti
5
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi
6
Davis Kupası'nda Türkiye ve Meksika Eşleşmesi İçin Kuralar Çekildi
7
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!