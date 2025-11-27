Talisca Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a attı

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile 1-1 biten maçında UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü kaydederek bu sezon 8. golüne ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:59
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk golünü Ferencvaros karşısında kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü atan isim Talisca oldu.

Maçın 69. dakikasında, sağ kanattan uzak direğe yapılan ortada Nene'nin indirdiği topu Talisca ağlara gönderdi.

31 yaşındaki Talisca, Macar ekibine karşı 11'de başlayarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'de 6 golü bulunan Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 8. golüne ulaşmış oldu.

