Talisca Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a attı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk golünü Ferencvaros karşısında kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü atan isim Talisca oldu.
Maçın 69. dakikasında, sağ kanattan uzak direğe yapılan ortada Nene'nin indirdiği topu Talisca ağlara gönderdi.
31 yaşındaki Talisca, Macar ekibine karşı 11'de başlayarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında ilk golünü attı.
Trendyol Süper Lig'de 6 golü bulunan Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 8. golüne ulaşmış oldu.
