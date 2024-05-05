Tarihi an! Galatasaray Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştı.



Maçın Özeti:

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda da oyuna ağırlığını koydu. 67. dakikada Kristina Bakarandze'nin kırmızı kart görmesine rağmen sarı-kırmızılılar pes etmedi ve Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.





Tarihi Başarı:

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Bu başarı, sarı-kırmızılıların kadın futbolundaki yükselişini de gözler önüne seriyor.

Destek Doldu:

Galatasaray'ın erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izleyerek kadın futbol takımına destek oldular.