Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 673. Randevu Başlıyor

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 673'üncüsü 5-7 Eylül'de Recep Gürbüz Sahası'nda yapılacak; 70'ten fazla başpehlivan ve 1500'ün üzerinde sporcu kispet giyecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:04
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 673. randevu: Kispetler sahaya iniyor

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 673. randevu: Kispetler sahaya iniyor

OKTAY ÖZDEN - Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 673'üncüsü, yarın başlıyor.

Organizasyon, 5-7 Eylül tarihlerinde Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Sahası'nda düzenlenecek. Etkinlikte, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile Elmalı'nın son başpehlivanı Enes Doğan'ın yanı sıra Ali Gürbüz, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla başpehlivan ve 1500'ün üzerinde sporcu kispet giyip er meydanında boy gösterecek.

Elmalı'ya Ahmet Taşçı ve Orhan Okulu damgası

Son yıllarda Elmalı güreşlerine damga vuran isimler arasında Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ile 654, 657, 664 Kırkpınar birinciliğiyle tanınan Antalya’nın gururu Orhan Okulu öne çıkıyor.

Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı; Orhan Okulu ise üst üste 6 kez başpehlivan olarak yeni bir rekora imza attı. Okulu, ayrıca 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de şampiyonluğa en yakın isim olarak dikkat çekiyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, ligde son etabı oluşturuyor.

2 saat 15 dakikalık mücadele hâlâ hafızalarda

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında nadir görülen bir karşılaşmaya sahne oldu. 'Sarı fırtına' olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka 2 saat 15 dakika sürdü.

Müsabaka sırasında Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban er meydanına çıkarak karşılaşmanın sonlandırılmasını istedi; buna rağmen maç devam etti ve İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü mağlup etti. Ancak Balaban, finalde aşırı yorgunluk ve kramplar ile sakatlık yaşayınca müsabakadan çekilmek zorunda kaldı ve Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

