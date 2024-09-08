Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finalistler Belirlendi

Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Final Heyecanı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672. kez düzenlenen tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivan çeyrek finale ilerledi.

Güreş Severler Bir Araya Geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu prestijli etkinlik, "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilinen Elmalı'da büyük bir katılımla şenlendi. Güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiği er meydanında, izleyiciler de coşkulu anlara tanıklık etti.

Çeyrek Finale Yükselen Başpehlivanlar

Zorlu karşılaşmalar sonucunda başpehlivanlar Feyzullah Aktürk, Erkan Taş, Hamza Özkaradeniz, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz, İsmail Balaban, Enes Doğan ve İsmail Koç çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Final Mücadelesi Yarın

Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, yarın yapılacak olan mücadele ile belirlenecek. Güreş severler, bu tarihi etkinliği kaçırmamak için sabırsızlanıyor.