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Tarık Biberovic'in Hedefi Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni Kazanıp NBA'e Gitmek

Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Tarık Biberovic, hayalini THY Avrupa Ligi'ni kazanarak NBA'e gitmek olarak belirtiyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 12:09
Tarık Biberovic'in Hedefi Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni Kazanıp NBA'e Gitmek

Tarık Biberovic'in Büyük Hedefi: Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni Kazanmak

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic, spor kariyerindeki en iyi sezonunu yaşadığını belirterek, "Hayalim Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni kazanıp, NBA'e gitmek" dedi. 24 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli ekipteki 7. sezonunu geçiriyor ve istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Kariyer Rekorları ve İstikrar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta forma giyen Biberovic, THY Avrupa Ligi'nde ise 34 müsabakada sahaya çıktı. Bu sezon, Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda birçok kariyer rekoru kırdı. AA muhabirine konuşan Tarık, "Kariyerimdeki en iyi sezonu geçirdiğim tartışılmaz. İlkten son maça kadar bu seviyede oynamak benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

NBA Hedefi

Biberovic, bu sezon gösterdiği performansla NBA'de oynamayı hak ettiğini belirtti. 2023'te Memphis Grizzlies tarafından draft edilen Tarık, "NBA'de şansımı denemek istiyorum. Oraya gitme şansım varsa ve eğer gitmezsem kendimi affedemem" dedi.

Dörtlü Final Hedefi

Play-off serisinde 2-0 avantajlı oldukları Paris Basketbol'u eleyerek Dörtlü Final bileti almaları gerektiğini vurgulayan Tarık, "Kendimize güveniyoruz. İnşallah Dörtlü Final'e gideceğiz" şeklinde konuştu.

Önemli Bir Koç: Sarunas Jasikevicius

Tarık, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un kariyerinde önemli bir rol oynadığını anlattı. "Jasikevicius, beni istikrarlı bir şekilde oynattı ve güven verdi. İstikrar konusunda bana çok yardımcı oldu" dedi.

Fenerbahçe'ye Transfer Süreci

Tarık, Avrupa Ligi'nin 2017'de düzenlediği Next Generation Turnuvası ile Fenerbahçe'ye transfer olduğunu belirtti. Türkçe öğrenme sürecinin zorluğuna da vurgu yaptı.

Kardeşi ile Gurur Duyuyor

Biberovic, kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren kardeşi Faruk Biberovic ile gurur duyduğunu sözlerine ekledi. "Birlikte sahada yer aldığımızda çok duygulandım" dedi.

NBA ve FIBA Ligi Tartışmaları

Tarık, NBA'in Avrupa'da FIBA ile yeni bir lig kurma projesini değerlendirerek, "Ayrı bir lig bizim düzenimizi bozabilir ama her zaman yeni fikirlere açığım" ifadelerini kullandı.

Kısa Sorular

Tarık Biberovic, sorulara verdiği kısa yanıtlarla da dikkat çekti:

  • En beğendiği oyuncu: De Colo
  • En sevdiği salon: OAKA
  • NBA'deki idolü: Kobe Bryant
  • En sevlamı an: Paris Basketbol maçı
  • En başarılı bulduğu koç: Zeljko Obradovic

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Tarık Biberovic, AA muhabirine açıklama...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Tarık Biberovic, AA muhabirine açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Tarık Biberovic, AA muhabirine açıklama...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Tarık Biberovic, AA muhabirine açıklama yaptı.

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