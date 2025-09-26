TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: NBA'in 2027-2028 Katılımı Avrupa Basketboluna Zarar Verebilir

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda Avrupa'daki dört farklı kulüp organizasyonuna dikkat çekerek NBA'in 2027-2028'de katılımının zararlı olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:40
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın AA Spor Masası programına konuk olarak Avrupa'daki kulüp organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyon Sayısı ve NBA'in Etkisi

Türkoğlu, Avrupa'daki yapılaşmanın karmaşıklığına işaret ederek mevcut durumu eleştirdi ve geleceğe dair kaygılarını paylaştı.

"Şu anda Avrupa'da kulüpler için 4 farklı organizasyon var. 2027-2028 sezonunda da NBA buraya dahil olacak. Bu bence Avrupa'daki basketbola zarar...

Türkoğlu'nun bu sözleri, Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı ve kulüpler ile federasyonlar arasındaki denge konusunu öne çıkardı.

