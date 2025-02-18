TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Uyarı: Yaptırımlar Kapıda

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermemesi durumunda yaptırımların gündeme geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:27
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Uyarı: Yaptırımlar Kapıda

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse, yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile İstenmeyen Durum

A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında İtalya ve İzlanda ile yapacağı maçlar öncesinde, Türkoğlu, Fenerbahçe ile yaşadıkları durumu kapsayan açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulüple istemedikleri bir durum yaşadıklarını belirten Türkoğlu, süreçlerin oyuncuların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarının Detayları

Türkoğlu, "Süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bazen zamanın doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündük. Ancak sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bu noktada, milli takım formasını giyecek oyuncularımız en iyi şekilde performans sergileyeceklerdir." dedi.

Kendilerini sporcuyu düşünen bir yönetim olarak tanımlayan Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının önemine değindi. "Bu süreçte sporcularımızı bu polemiğin içinde bırakmak istemedik. Disiplin konuları gündeme gelebilirdi ve oyuncular sahalardan uzak kalabilirdi." şeklinde konuştu.

Büyük Maçlar İçin Güven Mesajı

A Milli Takım'ın önemli maçları için güven mesajı veren Türkoğlu, "Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyerek büyük bir başarı elde etti. Şimdi her zaman yanlarındayız ve başarılar diliyoruz." sözlerini sarf etti.

Şubat Ayının Başarıları

Şubat ayının kendileri için başarılı geçtiğini belirten TBF Başkanı, kadın milli takımının namağlup tamamladığı grubun önemine vurgu yaptı. “Kadın basketbolunun çıkışta olduğunu gördük.” ifadelerini kullanarak, Türkiye Kupası'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesine de değindi.

Alperen Şengün’ü Kutladı

NBA All Star'da forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün hakkında da konuşan Türkoğlu, “Ülkemizi gururlandırdığı için tebrik ediyorum. Umarım başarısı devam eder.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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