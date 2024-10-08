TBF Yönetim Kurulu'nda Yeni Üye: Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz

TBF Yönetim Kurulu'na Yeni Katılım

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu'na Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz seçildi. Seçim sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanından gençlerin basketbola olan ilgisini vurguladı.

Karagöz'ün Duyguları

Karagöz, "Türkiye'nin her köşesinden, Trabzon'dan, Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Edirne'den, İzmir'den, Antalya'dan gençlerle buluşmak büyük bir onur!" dedi. Bu açıklamalarla gençlerin basketbola olan katkısını ön plana çıkardı.

Basketbola Umarım Daha Fazla Genç Katılır

Karagöz, devamında basketbolun Türkiye'deki her kesime ulaşması için çaba göstereceğini ifade etti.