TCF Başkanı Suat Çelen'den Olimpik Trampolin Kadın Milli Takımı'na Ziyaret

TCF Başkanı Suat Çelen, Bolu kampındaki Olimpik Trampolin Kadın Milli Takımıyla buluştu; Murat Canbaş Salonu'nda sporculara başarı diledi, 2028 Los Angeles hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:00
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Bolu'da kamp yapan Olimpik Trampolin Kadın Milli Cimnastik Takımı'nı ziyaret etti.

Çelen, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda milli takım sporcularıyla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve sporculara başarı dileklerini iletti.

Federasyonun hedefi: Olimpiyatlarda yer almak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suat Çelen, trampolinin federasyonun olimpik üç ana branşından biri olduğunu belirterek, "Uluslararası yarışmalarda iyi dereceler elde edildi. Diğer olimpik branşlarımızda olduğu gibi trampolin cimnastikte de artık olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Umarım 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer alırız." ifadelerini kullandı.

