TCF Başkanı Suat Çelen'den Olimpik Trampolin Kadın Milli Takımı'na Ziyaret

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Bolu'da kamp yapan Olimpik Trampolin Kadın Milli Cimnastik Takımı'nı ziyaret etti.

Çelen, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda milli takım sporcularıyla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve sporculara başarı dileklerini iletti.

Federasyonun hedefi: Olimpiyatlarda yer almak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suat Çelen, trampolinin federasyonun olimpik üç ana branşından biri olduğunu belirterek, "Uluslararası yarışmalarda iyi dereceler elde edildi. Diğer olimpik branşlarımızda olduğu gibi trampolin cimnastikte de artık olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Umarım 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer alırız." ifadelerini kullandı.

